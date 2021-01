Migliorano le condizioni di Carlos Bernardes

Dall’ATP arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Carlos Bernardes.

Il popolare giudice di sedia colpito da un attacco cardiaco è infatti ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni stanno migliorando. Il problema cardiaco non sarebbe legato al Coronavirus: il giudice in carica dal 1990 è infatti stato sottoposto a tampone che ha dato esito negativo.

Secondo quanto riportato dai media brasiiani Bernarders potrebbe lasciare la struttura ospedaliera già nella giornata di sabato 23 gennaio.

OMNISPORT | 22-01-2021 12:32