Mihajlovic attacca i tifosi della Fiorentina

Sinisa Mihajlovic durante la conferenza stampa di presentazione di Bologna-Fiorentina si è soffermato sulla contestazione dei tifosi viola: "Non so se saremo avvantaggiati o svantaggi da questo clima. Quello che succede a Firenze non ci interessa molto, dobbiamo pensare a giocare la nostra partita".

Il tecnico serbo non è riuscito a trattenersi e ha attaccato: "È una situazione strana giocare in casa senza pubblico, ma mi ricordo che quando allenavo la Fiorentina mi davano del sacco di merda anche se vincevamo una partita. Ci sono sempre striscioni contro i Della Valle e non capisco come sia possibile, perchè è una famiglia che ha tirato la squadra fuori dai guai. Dovrebbero tenerseli stretti anzichè criticarli. Quando io stavo lì, preferivo che i tifosi fischiassero me piuttosto che i giocatori, tanto a me non importava nulla".

SPORTAL.IT | 13-04-2019 16:25