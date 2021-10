Mihajlovic e la malattia: "Ho urlato ma non mi sono mai arreso"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in occasione del Festival di Trento è tornato a parlare della sua lotta contro la leucemia: “Sono fatto così, l’ho voluto dire io a tutti e non nascondermi solo perché ero malato. Ognuno è fatto a modo suo, io volevo mettere le cose in chiaro. Ho pianto, e ho scoperto che è giusto farlo”.

“Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, ma non ho mai perso la voglia di vivere. Ho pianto, ho urlato, poi ho fatto a pugni con la Leucemia. Alle persone dico di tenersi in forma e volersi bene, perché ti aiuta nei momenti di difficoltà. È per il mio fisico che ho sopportato le cure. L’altra cosa fondamentale è non mollare mai, per fortuna ho potuto allenare”.

OMNISPORT | 08-10-2021 13:29