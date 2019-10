Mihajlovic, passi avanti verso la Juventus

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola e, dopo qualche giorno di riposo, potrebbe presentarsi a Bologna la prossima setimana per dirigere gli allenamenti.

L'ex allenatore del Milan vuole a tutti i costi esser presente alla partita contro la Juventus in programma il 19 ottobre.

In occasione del match contro la Lazio, in cui il serbo era presente in panchina, alcuni tifosi di entrambe le squadre sono andati in pellegrinaggio al santuario di San Luca per pregare per il tecnico: "Questa maglia della Lazio – ha spiegato l'organizzatore dell'evento, don Massimo Vacchetti – è un simbolo che alcuni tifosi, mentre ero a Roma per la creazione a cardinale dell'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, mi hanno dato da consegnare a Sinisa Mihajlovic. Con questa maglia vogliono dirgli che, anche se non possono essere a Bologna, gli sono vicini. Ricordano sempre il loro giocatore Sinisa con un coro particolare, scritto su questa maglia: 'Se tira Sinisa, è gol'".

SPORTAL.IT | 08-10-2019 13:53