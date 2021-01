Mihajlovic rivela: "Ho rifiutato la panchina della Serbia a dicembre"

La mancata qualificazione agli Europei della Serbia avrebbe potuto portare il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic. A rivelarlo è stato il tecnico del Bologna a un quotidiano serbo. L’offerta, rispedita al mittente, è arrivata a metà dicembre.

Mihajlovic ha raccontato il motivo del rifiuto: “I vertici della Federcalcio serba mi hanno contattato a dicembre. E sono stato il primo con cui hanno parlato per scegliere a chi affidare la panchina. Io sarei felice di tornare, perchè mi piacerebbe lavorare di nuovo con dei grandi calciatori: ma non ero pronto a fare due lavori contemporaneamente. Diciamo che sarebbe stato poco serio sedersi su due panchine, per questo li ho ringraziati, ma ho rifiutato”.

OMNISPORT | 13-01-2021 13:21