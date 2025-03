Mike Maignan mette in stand-by il rinnovo con il Milan, Theo Hernandez verso il Real e Paratici con Allegri oscura Ibra

Il difensore del Milan arriva all'estrema provocazione su cui adesso la società è chiamata a decidere che cosa fare: è l'ultima di una stagione decisamente contro

Non è il solo Theo Hernandez, nel ritiro francese, a coltivare l’ambizione di trovare un ambiente nuovo dove crescere e maturare quei risultati che stentano anche solo a immaginarsi in questo Milan in evidente stato di dissoluzione. Mike Maignan, che pure aveva conquistato stima e rispetto alla sua prima stagione in rossonero, avrebbe palesato un’insofferenza dettata dalla mancanza di visione rispetto al contratto che doveva firmare con la società già da qualche settimana.

Ma la stagione parca di soddisfazioni, il crescente malumore nonché la necessità di dare priorità avrebbero dettato l’ordine delle cose. E accantonato momentaneamente il rinnovo per altro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Maignan con la Francia

Dunque, ferma la fiducia che il ct Didier Deschamps ripone nei milanisti convocati nella sua Francia, ci sarebbe oltre al noto attrito tra Theo Hernandez e il club rossonero (che ha subito anche l’ultimo schiaffo e prenderà quasi certamente le misure) il nodo Maignan, scoperto centrocampista in allenamento e forse già stanco di questa esperienza al Milan.

D’altronde, rispetto al suo potenziale, complici risultati e gli infortuni accusati negli anni milanisti, anche il suo rendimento è in calo.

Rinnovo bloccato, le motivazioni

Una flessione che non ha messo in discussione il rinnovo: le parti sono da mesi d’accordo per un prolungamento fino al 30 giugno del 2028 con opzione per il 2029 a 5 milioni di euro più bonus ma in questo momento sia Maignan che il Milan si sono presi una pausa di riflessione per valutare meglio la situazione. Una sorta di sospensione in considerazione della divergenza di opinioni rispetto al contratto.

L’esito della trattativa non è scontato. Se la divergenza di visione non dovesse essere superata Maignan verrebbe ceduto in estate per centrare un obiettivo tra i pali alla portata del club: il migliore sula piazza è e rimane Gigio Donnarumma, ex in odore di Inter, ma le alternative non mancano.

Secondo i rumors che si leggono in queste ore, in via Aldo Rossi le opzioni sarebbero principalmente due: la prima scelta sarebbe Chevalier del Lille (favorito) visti i buoni rapporti con il Milan, Rimanendo in Serie A, sarebbe molto apprezzato anche Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

Theo Hernandez, stagione tormentata al Milan

In campionato, come in Champions, Theo ha speso il meglio di sé in alcune partite per irritare e dimostrarsi involuto in altre, al cospetto delle sue qualità inimitabili che hanno condotto il Milan di Stefano Pioli a trovarsi trascinante fino a conquistare uno Scudetto celebre e celebrato adeguatamente.

Oggi, invece, si discute e si valutano le prestazioni singole, l’isolamento e la mancanza di rispetto per vicende molto scabrose che lo hanno posto al centro della cronaca. E poi la Nations League e la Francia. Didier Deschamps lo ha convocato in Nazionale e il ct della Francia, con ogni probabilità, sembra intenzionato a schierarlo titolare contro la Croazia nei quarti di finale, in programma giovedì 20 marzo.

E proprio la disponibilità mostrata dal terzino, la sua volontà di rimanere in ritiro al contrario del compagno Marcus Thuram sta sollevando la protesta dei tifosi sui social come altrove. Nell’ultimo turno di Serie A, Hernandez aveva infatti lamentato un problema al polpaccio, chiedendo il cambio a fine primo tempo. L’infortunio però, a quanto pare, non era così grave da fargli saltare la Nazionale.

Theo si è quindi presentato regolarmente a Clairefontaine per il raduno, ha saltato il primo degli allenamenti ma è rimasto comunque a disposizione del ct, dopo aver destato preoccupazione contro il Como. Stando alla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio Theo a chiedere la sostituzione a tutela del proprio stato fisico e nel timore che potesse trattarsi di qualcosa di importante.

Poi la convocazione, il raduno e la sessione di preparazione: secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, sia Hernandez sia Upamecano hanno saltato la seduta d’allenamento di martedì 18 marzo in via precauzionale.

Nel caso di Theo Hernandez, invece, la decisione di rimanere con la Francia dovrebbe essere la dimostrazione al ct francese della possibilità di schierarlo contro la Croazia.

Ibra oscurato da Paratici e Allegri

Su Fabio Paratici, ex Juve e Tottenham, e Max Allegri poco da aggiungere se non che entrambi sarebbero ben disposti a riprendere le redini della squadra sul versante sportivo e a tessere quella trama utile a ricostruire dalla base il Milan. Con o senza l’aiuto di Ibrahimovic che, in queste settimane, si è oscurato all’ombra dell’ascesa di Paratici e Allegri.