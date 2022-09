07-09-2022 10:26

Finisce con un pareggio la prima partita del Girone E di Champions League del Milan contro gli austriaci del Salisburgo. I rossoneri, dopo essere andati sotto a causa del gol di Okafor, hanno fissato il punteggio sull’ 1-1 in virtù della rete di Saelemaekers su assist di Rafael Leao.

Per il Milan è un punto guadagnato

Il risultato maturato nell’altra sfida del Girone, quella tra Dinamo Zagabria e Chelsea allo Stadio Maksimir della capitale croata, e dove i padroni di casa si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Orsic, fa capire quanto l’1-1 di Salisburgo sia buono per il Milan. In Champions, infatti, non vi sono partite scontate. In più, Giroud e compagni hanno trovato un avversario che non perde in casa da oltre 35 gare e negli ottavi di finale della stagione 2021-2022, ha fermato anche il Bayern Monaco con lo stesso gioco visto ieri sera: corsa, puro agonismo, qualità e velocità davanti. Caratteristiche che hanno reso complicato il gioco del Milan stanco anche dalle fatiche del derby milanese di sabato scorso.

Una prestazione da sette in pagella

Come detto, la prestazione dei rossoneri non è stata di gran livello come quelle viste in campionato nelle prime cinque giornate. Le parole di Tonali del post partita rispecchiano, quindi, perfettamente lo specchio della partita di ieri sera: “la squadra ha tenuto una linea”, poichè in attacco non si è creato molto, ma allo stesso modo non si è sofferto molto in difesa. Un punto di equilibrio che, però, non deve essere enfatizzato: si tratta di un risultato positivo in ottica qualificazione, ma le ambizioni devono essere diverse, anche e soprattutto sul piano del gioco.

Contro la Dinamo Zagabria l’imperativo è vincere

Alla luce di quanto visto ieri sera, vincere contro la Dinamo Zagabria la prossima settimana diventa fondamentale per mettere un altro mattoncino in ottica qualificazione, sfruttando anche il fattore campo. La spinta del pubblico, quindi, potrebbe essere un ulteriore elemento a disposizione per il Milan, oltre naturalmente ad una buona prestazione in campo simile a quanto visto sinora in Serie A.