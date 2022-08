27-08-2022 09:29

Dopo l’esito agrodolce dell’urna di Istanbul, dove hanno preso forma giovedì gli otto gironi della Champions League 2022-’23, per le quattro squadre italiane al via è arrivato il momento di conoscere il calendario delle sei giornate, con date e orari delle partite della fase a gironi, in programma tra il 6 settembre e il 2 novembre.

Il sorteggio ha fatto sorridere il Milan campione d’Italia, che sembra doversi preoccupare solo del Chelsea, porterà il Napoli ad affrontare squadre leggendarie come Ajax e Liverpool, obbligherà la Juventus a non sottovalutare il Benfica e a cercare l’impresa contro il Psg e ha fatto disperare l’Inter, chiamata a smentire il pronostico contro Barcellona e Bayern Monaco.

E se l’urna non era stata benevola, neppure il calendario ha riservato buone notizie alle italiane: per tre su quattro, infatti, Inter, Juventus e Napoli, l’esordio sarà subito contro la testa di serie. Inter e Napoli rispettivamente in casa contro Bayern e Liverpool, Juve a Parigi: e le stesse partite, a campi invertiti, chiuderanno il girone.

Champions League 2022-’23, le partite del Milan

Salisburgo-Milan, martedì 6 settembre ore 21.00

Milan-Dinamo Zagabria, mercoledì 14 settembre ore 18.45

Chelsea-Milan, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

Milan-Chelsea, martedì 11 ottobre ore 21

Dinamo Zagabria-Milan, martedì 25 ottobre ore 21.00

Milan-Salisburgo, mercoledì 2 novembre ore 21.00

Champions League 2022-’23, le partite dell’Inter

Inter-Bayern Monaco, mercoledì 7 settembre ore 18.45

Viktoria Plzen-Inter, martedì 13 settembre ore 18.45

Inter-Barcellona, martedì 4 ottobre ore 21

Barcellona-Inter, mercoledì 12 ottobre ore 21

Inter-Viktoria Plzen, mercoledì 26 ottobre ore 18.45

Bayern Monaco-Inter, martedì 1° novembre ore 21

Champions League 2022-’23, le partite del Napoli

Napoli-Liverpool, mercoledì 7 settembre ore 21.00

Rangers-Napoli, martedì 13 settembre ore 21.00

Ajax-Napoli, martedì 4 ottobre ore 21

Napoli-Ajax, mercoledì 12 ottobre ore 18.45

Napoli-Rangers, mercoledì 26 ottobre ore 21

Liverpool-Napoli, martedì 1° novembre ore 21

Champions 2022-’23, le partite della Juventus

Psg-Juventus, martedì 6 settembre ore 21.00

Juventus-Benfica, mercoledì 14 settembre ore 21.00

Juventus-Maccabi Haifa, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

Maccabi Haifa-Juventus, martedì 11 ottobre ore 18.45

Benfica-Juventus, martedì 25 ottobre ore 21.00

Juventus-Psg, mercoledì 2 novembre ore 21.00