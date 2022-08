27-08-2022 10:34

Inizio da sogno, con incroci tra brivido tra le grandi d’Europa e le italiane, e ultima giornata… altrettanto da sogno, o da incubo, visto che come d’abitudine il calendario del turno conclusivo propone le stesse sfide a campi invertiti.

Champions League 2022-’23: inizio in salita per Inter, Juventus e Napoli

Dopo il sorteggio che ha dato forma ai gironi avvenuto giovedì a Istanbul, sede della finale in programma sabato 10 giugno 2023, la UEFA ha reso noto il calendario della fase a gruppi della Champions League 2022-’23, che proporrà subito alla prima giornata le sfide più difficili per tre italiane su quattro, con Napoli-Liverpool, Inter-Bayern e Juve-PSG.

Le 96 partite saranno compresse in poco più di due mesi, dal 6-7 settembre al 1°-2 novembre, con sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi già previsto per il 7 novembre. Il tutto per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre.

Gli orari delle partite della Champions 2022-’23 sono gli stessi delle ultime due stagioni: quattro gare per ciascuna giornata, due al martedì ed altrettante al mercoledì, si disputeranno alle 18.45, per le altre fischio d’inizio alle 21.

Champions League 2022-’23: girone A, il calendario completo

1ª giornata

Ajax-Rangers, mercoledì 7 settembre ore 18.45

Napoli-Liverpool, mercoledì 7 settembre ore 21.00

2ª giornata

Liverpool-Ajax, martedì 13 settembre ore 21.00

Rangers-Napoli, mercoledì 13 settembre ore 21.00

3ª giornata

Liverpool-Rangers, martedì 4 ottobre ore 21.00

Ajax-Napoli, martedì 4 ottobre ore 21.00

4ª giornata

Napoli-Ajax, mercoledì 12 ottobre ore 18.45

Rangers-Liverpool, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

5ª giornata

Napoli-Rangers, mercoledì 26 ottobre ore 21.00

Ajax-Liverpool, mercoledì 26 ottobre ore 21.00

6ª giornata

Liverpool-Napoli, martedì 1° novembre ore 21.00

Rangers-Ajax, martedì 1° novembre ore 21

Champions League 2022-’23: girone B, il calendario completo

1ª giornata

Atletico Madrid-Porto, mercoledì 7 settembre ore 21:00

Bruges-Bayer Leverkusen, mercoledì 7 settembre ore 21.00

2ª giornata

Porto-Bruges, martedì 13 settembre ore 21.00

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, martedì 13 settembre ore 21:00

3ª giornata

Porto-Bayer Leverkusen, martedì 4 ottobre ore 21.00

Bruges-Atletico Madrid, martedì 4 ottobre ore 21.00

4ª giornata

Atletico Madrid-Bruges, mercoledì 12 ottobre ore 18.45

Bayer Leverkusen-Porto, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

5ª giornata

Bruges-Porto, mercoledì 26 ottobre ore 18.45

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, mercoledì 26 ottobre ore 21:00

6ª giornata

Porto-Atletico Madrid, martedì 1° novembre ore 18.45

Bayer Leverkusen-Bruges, martedì 1° novembre ore 18.45

Champions League 2022-’23: girone C, il calendario completo

1ª giornata

Barcellona-Viktoria Plzen, mercoledì 7 settembre ore 21.00

Inter-Bayern Monaco, mercoledì 7 settembre ore 21.00

2ª giornata

Viktoria Plzen-Inter, martedì 13 settembre ore 18.45

Bayern Monaco-Barcellona, martedì 13 settembre ore 21:00

3ª giornata

Bayern Monaco-Viktoria Plzen, martedì 4 ottobre, ore 18.45

Inter-Barcellona, martedì 4 ottobre ore 21.00

4ª giornata

Barcellona-Inter, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

Viktoria Plzen-Bayern Monaco, mercoledì 12 ottobre ore 21:00

5ª giornata

Inter-Viktoria Plzen, martedì 26 ottobre ore 18.45

Barcellona-Bayern Monaco, martedì 26 ottobre ore 21.00

6ª giornata

Bayern Monaco-Inter, mercoledì 1° novembre ore 21.00

Viktoria Plzen-Barcellona, mercoledì 1° novembre ore 21.00

Champions League 2022-’23: girone D, il calendario completo

1ª giornata

Eintracht Francoforte-Sporting, mercoledì 7 settembre ore 18.45

Tottenham-Olympique Marsiglia, mercoledì 7 settembre ore 21:00

2ª giornata

Sporting-Tottenham, martedì 13 settembre ore 18.45

Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte, martedì 13 settembre ore 21:00

3ª giornata

Olympique Marsiglia-Sporting, martedì 4 ottobre, ore 18.45

Eintracht Francoforte-Tottenham, martedì 4 ottobre ore 21:00

4ª giornata

Tottenham-Eintracht Francoforte, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

Sporting-Olympique Marsiglia, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

5ª giornata

Tottneham-Sporting, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

Eintracht Francoforte-Olympique Marsiglia, mercoledì 12 ottobre ore 21.00

6ª giornata

Sporting-Eintracht Francoforte, martedì 1° novembre ore 21.00

Olympique Marsiglia-Tottenham, martedì 1° novembre ore 21.00

Champions League 2022-’23: girone E, il calendario completo

1a giornata

Dinamo Zagabria-Chelsea, martedì 6 settembre ore 18.45

Salisburgo-Milan, martedì 6 settembre ore 21.00

2a giornata

Milan-Dinamo Zagabria, mercoledì 14 settembre ore 18.45

Chelsea-Salisburgo, martedì 14 settembre ore 21

3a giornata

Salisburgo-Dinamo Zagabria, mercoledì 5 ottobre ore 18.45

Chelsea-Milan, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

4a giornata

Dinamo Zagabria-Salisburgo, martedì 11 ottobre ore 21.00

Milan-Chelsea, martedì 11 ottobre ore 21.00

5a giornata

Salisburgo-Chelsea, martedì 25 ottobre ore 18.45

Dinamo Zagabria-Milan, martedì 25 ottobre ore 21.00

6a giornata

Chelsea-Dinamo Zagabria, mercoledì 2 novembre ore 21.00

Milan-Salisburgo, martedì 2 novembre, ore 21.00

Champions League 2022-’23: girone F, il calendario completo

1a giornata

Celtic-Real Madrid, martedì 6 settembre ore 21.00

RB Lipsia-Shakhtar Donetsk, martedì 6 settembre ore 21.00

2a giornata

Shakhtar Donetsk-Celtcit, mercoledì 14 settembre ore 18.45

Real Madrid-RB Lipsia, mercoledì 14 settembre ore 21.00

3a giornata

RB Lipsia-Celtic, mercoledì 5 ottobre ore 18.45

Real Madrid-Shakhtar Donetsk, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

4a giornata

Dinamo Zagabria-Salisburgo, martedì 11 ottobre ore 21.00

Celtic-RB Lipsia, martedì 11 ottobre ore 21.00

5a giornata

Celtic-Shakhtar Donetsk, martedì 25 ottobre ore 21.00

RB Lipsia-Real Madrid, martedì 25 ottobre ore 21.00

6a giornata

Real Madrid-Celtic, martedì 2 novembre ore 18:45

Shakhtar Donetsk-RB Lipsia, martedì 2 novembre ore 18:45

Champions League 2022-’23: girone G, il calendario completo

1a giornata

Borussia Dortmund-Copenaghen, martedì 6 settembre ore 18:45

Siviglia-Manchester City, martedì 6 settembre ore 21.00

2a giornata

Manchester City-Borussia Dortmund, mercoledì 14 settembre ore 21.00

Copenaghen-Siviglia, mercoledì 14 settembre ore 21.00

3a giornata

Manchester City-Copenaghen, mercoledì 5 ottobre, ore 21.00

Siviglia-Borussia Dortmund, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

4a giornata

Copenaghen-Manchester City, martedì 11 ottobre ore 18:45

Borussia Dortmund-Siviglia, martedì 11 ottobre ore 21:00

5a giornata

Siviglia-Copenaghen, martedì 25 ottobre ore 18:45

Borussia Dortmund-Manchester City, martedì 25 ottobre ore 21:00

6a giornata

Manchester City-Siviglia, martedì 2 novembre ore 21:00

Copenaghen-Borussia Dortmund, martedì 2 novembre ore 21:00

Champions League 2022-’23: girone H, il calendario completo

1a giornata

PSG-Juventus, martedì 6 settembre ore 21:00

Benfica-Maccabi Haifa, mercoledì 6 settembre ore 21:00

2a giornata

Juventus-Benfica, mercoledì 14 settembre ore 21.00

Maccabi Haifa-PSG, mercoledì 14 settembre ore 21.00

3a giornata

Juventus-Maccabi Haifa, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

Benfica-PSG, mercoledì 5 ottobre ore 21.00

4a giornata

Maccabi Haifa-Juventus, martedì 11 ottobre ore 18.45

PSG-Benfica, martedì 11 ottobre ore 21.00

5a giornata

PSG-Maccaabi Haifa, mercoledì 25 ottobre ore 21.00

Benfica-Juventus, mercoledì 25 ottobre, ore 21.00

6a giornata

Juventus-PSG, martedì 2 novembre ore 21.00

Maccabi Haifa-Benfica, martedì 2 novembre ore 21.00