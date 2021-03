Milan, allarme rientrato per Zlatan Ibrahimovic: cosa è successo

Allarme rientrato dalla Svezia per i tifosi del Milan. Nella mattinata di martedì, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’allenamento presso il ritiro svedese alla Friends Arena di Stoccolma dopo soli 15 minuti, uscendo dal campo accompagnato dal medico della Nazionale.

La notizia è subito diventata virale sui social, scatenando l’apprensione dei tifosi rossoneri per le condizioni della punta 39enne, impiegata già due volte in pochi giorni dal ct della Svezia Andersson. Poco dopo è arrivata però la smentita di un possibile infortunio, per voce dello stesso commissario tecnico: “Ibrahimovic non è infortunato, era pianificato che dovesse fare solo il riscaldamento e poi fare allenamento individuale. Anche altri giocatori che hanno giocato domenica hanno fatto lo stesso. Ibrahimovic sarà con noi mercoledì”.

Andersson ha però specificato che la punta rossonera partirà dalla panchina nella partita amichevole contro l’Estonia. Ibrahimovic ha brillato nei match di qualificazione ai Mondiali vinti contro Georgia e Kosovo: l‘attaccante di Malmoe non ha segnato ma ha messo a segno tre assist decisivi.

Intanto il giocatore continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. In un’intervista al Champions Journal, Ibrahimovic ha rivelato il segreto della sua longevità calcistica: “Io ho un problema. Non sono mai soddisfatto. Ho 39 anni e con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio”.

“Voglio sempre di più. Forse è per questo che sono sempre qui e in grado di fare quello che sto facendo. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio io alla mia età. Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro. Io dopo i 30 sono diventato ancora più forte“.

Poi alcune battute alla Ibra: “Puoi addomesticare un leone, ma non puoi addomesticare Zlatan. È un animale diverso. Uno scontro con King Kong? Lo distruggerei al 100%”.

OMNISPORT | 30-03-2021 14:50