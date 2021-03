Ibrahimovic, ritorno da applausi: assist in Svezia-Georgia

Un ritorno in grande stile, alla Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse scandinavo si ripresenta in Nazionale a modo suo, diventando protagonista di Svezia-Georgia.

L’attaccante del Milan, schierato titolare nel match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 dal commissario tecnico Andersson, sfodera tutto il proprio talento entrando nell’azione del goal che sblocca la gara.

Al minuto 35, Ibra addomestica col petto un pallone ricevuto dentro l’area di rigore georgiana e col destro, senza guardare, offre a Claesson il più classico dei ‘cioccolatini’ che il compagno sfrutta a dovere. Un qualcosa che non accadeva dal 2016.

Nell’1-0 della Svezia sulla Georgia c’è anche la ‘griffe’ di Ibrahimovic dunque, in campo dal 1′ al pari dello juventino Kulusevski (posizionato da esterno alto di destra in un 4-4-2). E che, ad inizio ripresa, rimedia un giallo per un’entrata decisa su un avversario.

La marcia degli scandinavi verso il Qatar inizia col piede giusto e con uno Zlatan in più nel motore: a Solna, piovono sorrisi.

OMNISPORT | 25-03-2021 22:50