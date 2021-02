Milan, Amadeus svela i dettagli su Ibrahimovic: i tifosi si infuriano

Aumentano i malumori nel mondo Milan per la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Le polemiche già montavano prima del sorpasso in classifica dei cugini interisti, e dopo la sconfitta contro lo Spezia si sono moltiplicate, con tanti tifosi rossoneri che sui social si sono lamentati apertamente per la questione.

A gettare benzina sul fuoco l’intervista di Amadeus alla Gazzetta dello Sport, in cui il conduttore del Festival sembra quasi dettare il programma della punta di Malmoe nella settimana della manifestazione canora: “Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare. Non farà il pendolare? No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”.

Il testa a testa con Lukaku è archiviato: “Mi tocca stare attento. Abbiamo posato per le foto di rito, io sono alto 1,84, di solito guardo gli altri dall’alto, ma lui mi ha fatto sentire piccoletto. Se andiamo testa contro testa arrivo al braccio…. Ibra non è razzista. Solo chi non ha giocato a calcio non può capire l’adrenalina che scorre in certi momenti… sono due campioni fantastici”.

Ibrahimovic sarà ospite fisso per tutte e cinque le serate, è ancora mistero sul ruolo che avrà sul palco: “Può succedere di tutto. Certo, ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, un Ibra che non conoscete. Noi siamo felici di accoglierlo, non vedo l’ora che scenda le scale indossando lo smoking con la sua bella fisicità. I fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli”.

Sui social però tanti fans rossoneri non sono d’accordo: molti parlano di scarsa professionalità, di mancanza di rispetto verso i compagni e i tifosi, e tanti prevedono polemiche infinite in caso di mancata vittoria del Diavolo contro Udinese e Verona, le due avversarie che il Milan dovrà affrontare proprio durante la settimana di Sanremo.

OMNISPORT | 18-02-2021 10:51