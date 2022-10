Milan: amichevole con il Liverpool a Dubai durante il Mondiale

14-10-2022 15:56

Stagione molto strana quella che è iniziata quest’anno per tutte le squadre di calcio, di tutti i paesi. La lunga pausa per lo svolgimento dei Mondiali in Qatar sarà un punto di domanda per tutti. Come reagiranno i giocatori? In quali condizioni fisiche ritorneranno dal Mondiale?

Tante incognite che renderanno più difficile la vita di allenatori e preparatori che si stanno però organizzando di conseguenza. In vista proprio del mini ritiro a Dubai che il Milan sosterrà durante la pausa per il Mondiale, è in fase di definizione l’amichevole con il Liverpool che sarà anch’esso in tournée nell’emirato in quel periodo.

I rossoneri torneranno poi in Italia a Dicembre dove effettueranno altre amichevoli prima di iniziare la preparazione al match di campionato del 4 gennaio contro la Salernitana.