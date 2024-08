Milan, anche il Barcellona ko: battuti ai rigori i blaugrana, 3 su 3 negli Usa, Torriani decisivo, brilla Leao

Ultimo test americano per i rossoneri di Fonseca ed arriva l'en-plein: dopo il 2-2 finale il baby portiere regala la vittoria ai penalty, bene Musah

Tre su tre per il Milan nella tournèe in America: dopo aver battuto City e Real Madrid i rossoneri si sono ripetuti anche col Barcellona. A Baltimora la gara è finita 2-2 davanti a 51mila spettatori, con gol di Jovic, di Pulisic e doppietta di Lewandowski. Ai rigori, quattro gol del Milan, solo tre del Barça per il 6-5 finale: decisiva la parata di Torriani su Faye.

Cosa ha funzionato nel Milan

Cose positive e altre meno per Fonseca. Il Milan ha sofferto tanto Raphinha, è piaciuto molto più nel primo tempo che nel secondo e ha sperimentato parecchio. Musah e Loftus hanno mixato buone giocate e difficoltà contro il palleggio del Barça, mentre Leao – alla prima gara dopo le vacanze post-Europeo – ha brillato come sa fare nelle serate di grazia. Le notizie peggiori invece dalla gestione del secondo tempo, in cui il Barca non è stato mai impensierito, e dalle prestazioni in difesa di Thiaw e Tomori.

Torriani, è nata una stella?

La notizia più bella è stata però forse la prova del baby portiere Torriani, classe 2005, schierato titolare da Fonseca contro Real e Barcellona dopo l’infortunio di Sportiello. Si è reso protagonista di importanti interventi nel corso della gara dimostrando affidabilità e sicurezza ma soprattutto è stato decisivo nella lotteria dei rigori parandone due a Junyent e Faye. Un’altra promessa rossonera dopo Liberali.

Milan super in avvio

Il primo tempo della partita è stata una dimostrazione di efficienza del Milan, Dopo dieci minuti, Jovic approfitta di una corsa di Pulisic per battere Ter Stegen e cinque minuti dopo è lo stesso trequartista americano a segnare la rete del 2-0. Accorciava le distanze un Lewandowski particolarmente ispirato. Nella ripresa, complici anche i tanti cambi, a partire da Leao che era stato un incubo per i giovani difensori catalani, il Barca metteva all’angolo un Milan che non sapeva uscire dal proprio campo con la palla ed arrivava il pari ancora del bomber polacco. Poi l’epilogo ai rigori col successo rossonero.

Il tabellino di Barcellona-Milan

BARCELLONA-MILAN 5-6 (2-2) d.t.r.

Marcatori: 10′ pt Jovic, 15′ pt Pulisic, 22′ pt e 14′ st Lewandowski

Sequenza rigori: Bennacer, PARATO; Kounde, FUORI; Calabria, GOL; Junyent, PARATO; Okafor, GOL; Bernal, GOL; Kalulu, ALTO; Fernadez, GOL; Adli, GOL; Roque, GOL; Zeroli, GOL; Faye, PARATO

LE FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen (16′ st Pena); Martin (37′ st Faye), Lenglet (16′ st Martinez), Dominguez (37′ st Cuenca), Valle (1′ st Kounde); Christensen (1′ st Bernal), Pau Victor (42′ st Fernandez) Gundogan (1′ st Junyent), Gerard Martin ; Casadò, Lewandowski (37′ st Roque), Raphinha (37′ st Fernandez). A disp: Astralaga, Araujo, Balde, Torre, Darvich, Hernandez, Fort, Faye, Kochen,Olmedo. All: Flick

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Saelemaekers, Thiaw (42′ st Kalulu), Tomori (37′ st Gabbia), Terracciano (33′ st Jimenez); Musah (17′ st Adli), Loftus-Cheek (42′ st Zeroli); Chukwueze (37′ st Cuenca), Pulisic (17′ st Okafor), Leao (1′ st Calabria); Jovic (1′ st Bennacer). A disp: Raveyre, Nava, Liberali, Pobega, Camarda, Adli. All: Fonseca

Arbitro: Rivas

Assistenti: Weinckowski – Nelson

IV Uomo: Gutierrez

Ammoniti: 38′ pt Gerard Martin, 1′ st Saelemaekers, 23′ st Casadò, 39′ st Junyent, 41′ st Fernandez, 44′ st Bennacer

Recupero: 1T 5′; 2T 4′