Milan, anche il Real Madrid si arrende: decide un gol di Chukwueze: Fonseca può sorridere

Dopo il successo sul City i rossoneri si ripetono contro Ancelotti a Chicago, Endrick gioca 45' ma non incide, bene anche il baby Liberali e Bennacer

Sarà anche calcio estivo ma battere uno dietro l’altro Manchester City e Real Madrid è sempre un bel modo di cominciare la stagione per il Milan. Seconda vittoria nella tournèe in Usa per i rossoneri che liquidano gli spagnoli di Ancelotti grazie a una rete di Chukwueze al 10′ della ripresa.

Real senza undici titolari

Undici dei 22 giocatori della rosa di Ancelotti, la maggior parte dei quali titolari, sono ancora in vacanza o nei dintorni (c’era però Endrick che ha giocato 45′). Anche al Milan mancano giocatori importanti, compresi gli acquisti estivi: Morata e ovviamente Pavlovic, ma è stata partita vera. Pochi squilli del Real nel primo tempo, i blancos – in divisa arancione – si fanno vivi dalle parti di Torriani con un tiro di Arda Güler e un altro di Brahim, il grande ex, mentre il Milan si rende pericoloso due volte con Chukwueze, fermato solo da un grande Courtois.

Nella ripresa Ancelotti toglie tutti i titolari e schiera anche esordienti assoluti. Esce fuori il Milan che sfiora la rete prima con LIberati (tiro che finisce alto a porta semivuota) e poi la trova al 10′: bel recupero alto di Tomori, Liberali strappa in mezzo al campo e apre dentro l’area per Chukwueze, che di destro batte Lunin in uscita. Il Real fatica a ribattere mentre il Milan sfiora il secondo con gol con Thiaw che manda di testa sulla traversa e con Pulisic che si divora il raddoppio anche grazie alla bravura di Lunin. Prossimo test per i rossoneri a Baltimora il 6 agosto contro il Barcellona.

I migliori e i peggiori nel Milan

Nel complesso incoraggiante prova della squadra di Fonseca. Tra i migliori Samuel Chukwueze, Mattia Liberali che si sta godendo un’estate da sogno, Bennacer, Saelemaekers e Torriani. Da rivedere Filippo Terracciano, Marco Nasti che ha avuto un’occasione da titolare dopo il gol vittoria contro il City ma ha peccato spesso di precisione e Loftus-Cheek che è apparso fuori condizione e si è limitato al compitino

Il tabellino di Milan-Real Madrid

MILAN-REAL MADRID 1-0

Marcatori: 10′ st Chukwueze

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria (20′ st Kalulu), Thiaw (33′ st Gabbia), Tomori (41′ st Camarda), Terracciano (20 st Jimenez); Bennacer (33′ st Pobega), Loftus-Cheek (20′ st Musah); Chukwueze (33′ st Cuenca), Liberali (20′ st Pulisic), Saelemaekers (33′ st Bakoune), Nasti (20′ st Jovic). A disp.: Raveyre, Nava, Kalulu, Pulisic, Jovic, Zeroli, Jimenez, Pobega, Gabbia, Camarda, Musah, Cuenca, Bakoune. All. Fonseca

REAL MADRID (4-3-3): Courtois (1′ st Lunin); Lucas Vazquez, Vallejo (1′ st Asencio), Rudiger (1′ st Martinez), Fran Garcia; Modric (1′ st Paz), Mario Martin, Ceballos; Arda Guler (1′ st Palacios) (8′ st Rodriguez) (44′ st De Leon), Brahim, Endrick (1’st Latasa). A disp.: Gonzalez, Naveros, Aguado, Obrador, De Leon, Rodrygo. All. Ancelotti

Arbitro: Vasquez

Ammoniti: Bakoune. Recupero: 1′ 1T; 3′ 2T