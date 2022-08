Milan Bakayoko verso la cessione

10-08-2022 15:49

Il Milan saluterà Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista ex Napoli verrà convocato per la prima sfida stagionale dei rossoneri contro l’Udinese a causa del forfait di Tonali, che salterà per infortunio la sfida, poi sarà il tempo dei saluti. Il giocatore non rientra nei piani del club Campione d’Italia: la dirigenza, infatti, ha ricevuto diverse offerte da squadre spagnole ed inglesi, con la cessione del difensore che verrà perfezionata dopo la prima giornata di Serie A. A riportare il tutto, il Corriere dello Sport.

