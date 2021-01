Milan beffato sul mercato, sfuma la rivelazione della Serie A

Il mercato di gennaio viene tradizionalmente visto come una finestra “doppia” dalle grandi del calcio non solo italiano, nella quale colmare eventuali lacune emerse nell’organico nella prima parte di stagione, ma anche impostare affari in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di contenere i costi e/o anticipare la concorrenza.

Con questa finalità il Napoli si è mosso per tempo per arrivare a Mattia Zaccagni. Il centrocampista romagnolo dell’Hellas Verona è una delle rivelazioni del girone d’andata della Serie A e sembra destinato a lasciare il Veneto al termine del campionato in corso.

Più o meno tutte le squadre italiane più importanti si sono attivate per prendere informazioni con i gialloblù, in particolare il Milan, dal momento che Zaccagni rispecchia al meglio la filosofia del club che punta sui giovani di prospettiva non ancora affermati e che non verrà stravolta anche qualora i rossoneri tornassero in Champions League.

Il Napoli sembra però avere bruciato tutti e, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha raggiunto un accordo di massima con il Verona sulla base di 14 milioni tra parte fissa e bonus. Accordo che prevede la permanenza di Zaccagni all’Hellas fino al termine della stagione, sulla falsa riga di quanto successe lo scorso gennaio sempre tra Napoli e Verona per Amir Rrhamani, acquistato dagli azzurri, ma approdato alla corte di Gattuso solo la scorsa estate.

L’accordo andrà ora certificato con l’intesa con l’entourage del giocatore, il cui manager è l’ex giocatore della Samdpdoria e dello stesso Napoli Fausto Pari.

Il Milan aveva individuato in Zaccagni il profilo giusto per allargare la rosa nella prossima stagione anche in vista della nebulosa situazione legata a Hakan Calhanoglu, che non ha ancora raggiunto l’accordo con la società per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

09-01-2021