Milan, Bennacer giura fedeltà: "Rispetto Calhanoglu ma io non andrei mai all'Inter"

Il centrocampista algerino, prossimo al rientro in squadra, intervistato da Instant Foot: "Non vuol dire che rimarrò qui per tutta la mia carriera, ma sicuramente non andrò mai con loro"

18-11-2023 19:08

Sta riprendendo ad annusare l’odore del campo assieme ai compagni, dopo mesi di stop e tanta fatica: eppure, con la mente ed il cuore non ha mai smesso di essere un giocatore del Milan. Ismael Bennacer, intervistato sul canale YouTube di Instant Foot, ha toccato tanti temi, ed in maniera tutt’altro che scontata.

Bennacer e la rivalità con l’Inter

La lesione della cartilagine condilo femorale patita in primavera è finalmente alle spalle, e presto l’algerino potrà tornare agli ordini di Pioli. Inevitabile parlare del derby, della maledizione che vede i rossoneri perdere contro l’Inter da cinque partite di fila tra campionato e Champions nel 2023. “Non risentiamo delle statistiche che ci vedono in difficoltà, prepariamo bene ogni partita. Nell’ultima sfida con l’Inter non c’ero, ma ho parlato con i compagni e con l’allenatore. So che hanno dato tutto. Può darsi che alcuni giocatori a un certo punto della partita fossero più stanchi, forse l’Inter in alcune cose è più forte. Segna sempre presto, è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. La lotta Scudetto? Milan e Inter lottano fino alla morte in Serie A e in Champions. Parliamo della rivalità più complicata”.

Calhanoglu all’Inter? Io non lo farei mai

E sempre in chiave derby, Bennacer torna sul passaggio di Calhanoglu all’Inter. “Non sapevo nulla. L’ho scoperto all’ultimo, quando Eriksen è stato male. Hakan voleva restare al Milan, ma non so cosa sia successo. Può darsi che non abbiano raggiunto l’accordo. Siamo amici sì, ma in campo non esiste amicizia con gli avversari e a maggior ragione in un derby. Rispetto la scelta che ha fatto, ma quando ho letto di quel trasferimento ho pensato che non l’avesse fatto davvero”. E se un domani l’Inter dovesse fargli un’offerta allettante? “Io ho troppo rispetto del Milan per comportarmi in questo modo – la risposta netta del centrocampista – l’Inter può offrirmi quello che vuole, ma non succederà una cosa simile. Non vuol dire che rimarrò qui per tutta la mia carriera, ma sicuramente non andrò mai con loro“.

Bennacer “fratello maggiore” di Leao

Archiviata la tematica derby, Bennacer ha parlato anche dei suoi compagni, in special modo di Leao: “Siamo arrivati insieme quell’estate. Parliamo molto. Rafa in campo è incredibile, ma fuori dal campo è più rilassato. Parliamo sempre: quando ha bisogno di qualcosa, io ci sono. È come un fratello minore, gli do consigli. Sono così con tutti perché la squadra viene prima di tutto”. Squadra della quale lui è ormai un senatore: “Mi sento un leader, ma questo non significa che mi sento più forte degli altri. Ho più responsabilità: devi dare l’esempio quando indossi la maglia del Milan. Oggi cerco di fare sentire a loro agio i nuovi: gli do il mio numero di telefono, gli dico di non esitare a chiamarmi se hanno problemi. È normale essere timidi quando arrivi in uno spogliatoio nuovo: è successo anche a Saelemaekers. Penso prima alla squadra. Sappiamo che il club deve tornare il più in alto possibile in Europa”.

Bennacer e l’amore per il Milan

Infine, la dichiarazione d’amore per i colori rossoneri. “Il Milan è un club incredibile. L’organizzazione, le persone, è tutto troppo incredibile. Sento la storia di questo club, il peso della maglia anche. Ecco perché do tutto in campo perché quando amo qualcosa. Amo il Milan“.