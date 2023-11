Milan, Mia Khalifa tifosa speciale: posa con la maglia di Leao e il club rossonero le invia un messaggio

Sorpresa: l'ex pornostar Mia Khalifa, oggi modella e influencer da 27 e più milioni di followers, ha una passione per i colori del Milan. Virale il post con la maglia di Leao.

18-11-2023 15:30

Non è un sorpresa per il Milan scoprire di avere tifosi in tutto il mondo. Il club rossonero ha fatto proseliti soprattutto negli Anni 90, grazie ai successi internazionali colti prima sotto la gestione Sacchi, poi con Capello. E negli anni il mito si è consolidato, al punto che il Diavolo contende alla Juventus il titolo di club più popolare al di fuori dei confini nazionali. Da ieri il Milan può dire di avere una tifosa in più.

Chi è Mia Khalifa: ex attrice porno, modella e influencer

Si tratta di Mia Khalifa (adesso non fate finta di non conoscerla), ex pornostar originaria del Libano ma naturalizzata statunitense, oggi modella e influencer da 27 milioni e passa di followers, popolarissima soprattutto tra gli sportivi. Qualche tempo fa, ad esempio, ebbe una sorta di screzio sui social col laziale Guendouzi, “accusato” di fingere un po’ troppi infortuni durante le partite, al punto da averlo visto passare “più tempo sdraiato di me nel 2014”. Stavolta l’ex attrice hard, attiva appunto nel 2014, non ha fatto polemiche. Ha solo annunciato, un po’ a sorpresa, di essere tifosa del Milan.

Il post di Mia Khalifa con la maglia numero 10 di Leao

In un post diffuso su Instagram, con didascalia in italiano – “il mare aperto” – Mia Khalifa si è mostrata insolitamente vestita e ancor più insolitamente cinta da una maglietta del Milan, la numero 10 di Rafael Leao. Il servizio fotografico comprende due foto della starlette a bordo di una barca, un video e un’immagine del mare aperto, appunto. La maglia del Milan è la terza divisa ufficiale da gioco per la stagione in corso.

Il messaggio del Milan e i commenti dei tifosi rossoneri

In meno di 24 ore il post di Mia Khalifa ha ottenuto più di un milione di like, quasi il doppio (ed è un dato che fa purtroppo riflettere) rispetto a un post di vicinanza alle sofferenze delle popolazioni coinvolte nel conflitto Israele-Hamas. Tra i primi a reagire alle immagini di Mia Khalifa con la maglia di Leao, l’account ufficiale del club rossonero con un convinto “Forza Milan”. Ma tantissimi, ovviamente, i messaggi dei tifosi rossoneri. Tantissimi i fan orgogliosi, ma non mancano quelli particolarmente preoccupati: “Niente visite speciali a Milanello se no possiamo definitivamente dire addio ai sogni di gloria“.