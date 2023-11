Milan, Pioli si dimette e arriva Donadoni? Una voce sui social scatena la reazione dei tifosi rossoneri

Basta un'indiscrezione ai tifosi del Milan per infiammarsi. Sui social corre la voce di un possibile addio di Pioli che aprirebbe la via al ritorno di Donadoni: le reazioni

15-11-2023 11:00

Una voce, sia chiaro. Perché in tal senso non arrivano segnali di conferme. Eppure tanto basta a scatenare i tifosi del Milan. Via Pioli, torna Donadoni. Nel novembre dei ritorni di fiamma, come quello di Mazzarri al Napoli, l’ex ct della Nazionale sarebbe l’uomo giusto al timone di un Diavolo che annaspa?

L’indiscrezione sul web che scatena i tifosi del Milan: arriva Donadoni?

A gettare l’esca nell’oceano del web è stata la pagina ‘Forza Milan’ che su Facebook ha postato una foto di Roberto Donadoni accompagnata da un criptico ‘Chissà…’. Apriti cielo: i tifosi rossoneri si sono scatenati. Del resto, l’hashtag #PioliOut è tornato prepotentemente di moda dopo gli ultimi risultati negativi, vittoria col Paris Saint-Germain a parte of course. Sui social corre una voce, quella che vedrebbe Pioli rassegnare le dimissioni e il Milan puntare sul ritorno di una bandiera come Donadoni, fermo dal 2020 dopo l’ultima avventura in Cina la timone dello Shenzhen.

Milan, Donadoni per Pioli: le reazioni dei sostenitori rossoneri

“Il Milan ai milanisti” sentenzia Luka Casadei, ricordando i trascorsi da calciatore di Donadoni al Milan con cui ha vinto sei volte lo scudetto, tre volte la Coppa dei Campioni e due volte quella Intercontinentale, solo per citare i trionfi più eclatanti. “Vado a prenderlo, me lo metto in spalla e lo porto a Milanello” aggiunge Charlie. “Al posto di Pioli farebbe sicuramente bene” commenta Simone Maola. “Il calcio di una volta. Grande Donadoni, persona seria. Non abbiamo bisogno di figurine tipo Ibra” scrive Antonio Sergi.

Ma non tutti i tifosi sono pro Donadoni: ecco perché

Già, il nome di Donadoni non scalda proprio tutti. Anzi. “Ma non vi chiedete come mai nessuno gli ha più affidato una panchina?” chiede Edoardo Dizioli. “Grande giocatore, ma come allenatore non hai mai lasciato il segno. Da quanto tempo non allena? Non ha sfruttato al meglio le chance avute con la Nazionale e il Napoli” rincara Zio Max Gambardella. E ancora: “Uno dei peggiori allenatori della storia” sostiene Alessandro Froldi. Ripetiamo: sono solo voci. Che si diffondono in rete. Ma tanto basta a infiammare i tifosi del Milan, che speravano in un testa a testa con l’Inter per lo scudetto.