Milan, Biglia fissa l'obiettivo

Attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter della società, Lucas Biglia ha parlato della sua ocndizione fisica: "Ho voluto star fermo per una entina di giorni per non ripetere l'errore dell'anno scorso. Ho avuto la fortuna di giocare contro l'Hellas verona, pian piano tornerò in forma. Per recuperare al meglio serve giocare ma in una squadra così competitiva a volte non è facil: devo approfittare di ogni minuto che mi concede il mister.

Sabato sera i rossoneri affronteranno l'Inter: "Al di là di tutto è un derby. Con l'Hellas non abbiamo fatto una grande prestazione ma abbiamo vinto, questo ti porta a ragionare con più calma: l'importante sono i 3 punti, dopo con il passare del tempo miglioreremo. I derby sono tutti importanti ma questo lo vedono in tutto il mondo: arrivano messaggi da posti che neanche ti aspetti. Il Milan rimarrà sempre nella storia come uno dei club più titolati".

"Siamo rimasti molto amareggiati di non essere arrivati in Champions League la scorsa stagione, quest'anno speriamo di regalare questa soddisfazione ai tifosi che ci supportano sempre, anche in trasferta. Il primo obiettivo è comunque quello di tornare a giocare la Champions".

SPORTAL.IT | 19-09-2019 17:55