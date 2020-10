Milan, Brahim Diaz svela il suo "segreto"

Un buon impatto con il calcio italiano all’interno di una squadra che sta girando a pieno regime: l’ambientamento di Brahim Diaz al Milan procede a grandi passi sotto la guida di mister Pioli e i consigli di Ibrahimovic.

Il talento spagnolo ha parlato delle sue caratteristiche tecniche ai microfoni di ‘AS’, svelando un importante dettaglio: “Destro o mancino? Mi piace sempre lasciare un dubbio, così gli avversari non lo sanno. Gioco con entrambi, ho questa facilità. Per calciare sono destro, per portare palla sono mancino. Però posso anche calciare col mancino e portare palla col destro…”.

Cresciuto sempre con la particolare tendenza a giocare con entrambi i piedi: “Ho sempre avuto la palla tra i piedi sin da bambino, quando vedevo che tiravo molto con la destra iniziavo a usare la sinistra”.

Diaz ha scelto il Milan dopo aver valutato il progetto della società rossonera, che ambisce a tornare grande: “Voglio mostrare il mio potenziale a tutto il mondo, sono concentrato sul Milan, che ha un grande progetto ed è un club storico. Poi in futuro vedremo, provo molto affetto per tutti a Madrid”.

OMNISPORT | 06-10-2020 17:56