Milan, Bremer torna il favorito: tutte le alternative per la difesa

10-06-2022 13:00

Il Milan, dopo la conquista dello Scudetto al termine di una cavalcata epica, ha le idee chiarissime su dove intervenire in sede di mercato. Maldini e Massara vogliono prima di tutto coprire le prossime partenze di Franck Kessie (Barcellona) e Alessio Romagnoli (Lazio, ma non solo). Se per il centrocampo sembra ormai fatta per Renato Sanches, per il difensore la strada si è fatta improvvisamente in salita.

Milan, Sven Botman rischia di sfumare definitivamente

La situazione di Sven Botman ormai è arci nota. Il difensore olandese classe 2000 è in forza al Lille, squadra con la quale il Milan ha un ottimo rapporto dopo gli affari Leao e Maignan. Il Milan tratta il giocatore fin da gennaio, e aveva già trovato l’accordo per un quinquennale da tre milioni più bonus a stagione. Il problema? Che il Newcastle saudita del fondo PIF ha offerto ai francesi molto di più, dato che i Magpies sono disposti a salire anche oltre i 40 milioni di euro.

Botman però vuole andare a Milano e cerca di prendere tempo, ma i rossoneri non sono disposti a spendere una cifra simile e potrebbero mollare il colpo se il Lille inizierà a tirare troppo la corda.

Torna di moda Bremer, ma la concorrenza è enorme

Viste le difficoltà di arrivare a Botman, il Milan vira di nuovo su Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino protagonista di una grandissima stagione in Serie A, dove non ha avuto problemi a fermare tutti i più grandi attaccanti del campionato.

Al momento del recente rinnovo, Bremer ha avuto garanzie dal Torino che non sarebbe rimasto imprigionato sotto la Mole in caso di offerte, ma che sarebbe stato lasciato libero a fronte di una cifra di 25 milioni di euro.

Bremer piace per la sua forza fisica e per la conoscenza del nostro campionato, ma ha sempre giocato in una difesa a tre e andrebbe aggiustato tatticamente. Su di lui però ci sono forti anche Inter e Tottenham.

Le alternative: Saliba, la promozione di Kalulu o un giovane

È ovvio però che la lista di Maldini e Massara non possa essere infinita, e che non si possano neanche permettersi di svenarsi per un centrale difensivo. Come scrive pianetamilan.it, in caso di mancato arrivo di Botman e di Bremer, un’altra pista conduce a William Saliba, difensore francese di proprietà dell’Arsenal, ma nell’ultima stagione in prestito all’Olympique Marsiglia.

Se neanche questa strada dovesse essere percorribile, la soluzione sarà la promozione definitiva di Pierre Kalulu a centrale titolare al fianco di Tomori. In quest’ottica, i rossoneri prenderebbero solamente un giovane da far crescere con calma, in attesa del ritorno di campo di Simon Kjaer, anche se le incognite sulla sua condizione sono davvero enormi considerando anche l’età del ragazzo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE