La confessione di Brignoli: "La rete al Milan mi angosciava"

Ai microfoni di Calciomercato.com, Alberto Brignoli è tornato a parlare della sua rete contro il Milan nel 2017 quando militava con il Benevento.

“All’inizio mi angosciava, ma col tempo ho imparato a metabolizzarla. E’ normale che al tifoso sia rimasto quell’episodio, non posso pretendere di essere ricordato per altro. Per fortuna però gli addetti ai lavori sanno qual è il mio ruolo e vanno oltre”.