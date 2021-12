Milan su Bremer, i tifosi a Maldini: "Non fare questo errore"

15-12-2021 13:36

Il Milan continua a sondare il mercato per sostituire al meglio Simon Kjaer, out per il resto della stagione. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diversi nomi, da Nikola Milenković a Sven Botman del Lille, fino a Gleison Bremer. Proprio sul centrale brasiliano del Torino, nelle ultime sono arrivati segnali di apertura da parte del presidente granata, Urbano Cairo.

Bremer, l’apertura di Cairo e la carta del Milan

A margine dei Gazzetta Sports Awards, l’imprenditore alessandrino ha, infatti, rivelato:

Bremer via a gennaio? Non lo so, vedremo. Adesso è ancora presto, ne parleremo al momento giusto.

Una dichiarazione che, di fatto, apre alla cessione e manda un messaggio chiaro alle tante società interessate. Tra queste, il Milan sembra poter essere in pole, ha necessità impellente di un centrale e può provare a chiudere a gennaio. La valutazione del Torino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma le carte in mano a Maldini e Massara sono diverse. Ce n’è, però, una che ai tifosi del Diavolo proprio non sembrano gradire: l’inserimento nell’affare di Tommaso Pobega.

Pobega per Bremer, i tifosi del Milan dicono no

In un mercato scarico di liquidità, infatti, i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare e lasciare sotto la Mole il centrocampista classe ’99. Una prospettiva che, sui social, sembra non incontrare il favore del tifo milanista. C’è chi scrive: “Pobega è un tuttocampista che segna parecchi gol, Bremer è tipo un Demiral, tutta foga e zero cervello calcistico. Perdere Pobega per Bremer sarebbe una follia, non credo Maldini sia tanto fesso” e ancora: “Se prendere Bremer significa rinunciare a Pobega che se lo tengano pure. Ci sono altri difensori validi in giro”.

I commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso scrive: “Non possiamo perdere Pobega, non scherziamo…“, e un altro propone: “Pobega tornerà alla base a giugno, sacrificheranno Conti o Castillejo“. “Pobega deve ritornare al Milan nessuno scambio”, conferma qualcuno e un altro sentenzia: “Pobega non si tocca. Anzi dovrebbero farlo tornare a casa già a gennaio. Se vogliono Conti più 10/15 milioni allora ok. Se no, grazie e arrivederci”, o anche: “A 10/15 mln da prendere subito ma senza scambi con Pobega“.

