Milan sfida Napoli e Inter sul mercato, i tifosi: "Che duo con Tomori”

Dallo scudetto al mercato, la lotta tra Milan, Inter e Napoli si sposta dal campo alle scrivanie dei dirigenti, pronti a sfidarsi per il giusto rinforzo nel mercato di gennaio. Le tre squadre in corsa per la vittoria del campionato, infatti, hanno posato gli occhi sullo stesso giocatore: parliamo di Gleison Bremer, difensore del Torino protagonista di una stagione brillante, il cui contratto con il club granata scadrà a fine stagione.

Il Milan sfida Napoli e Inter per Bremer

Il Napoli è stato il primo club a interessarsi al brasiliano, seguito poi dall’Inter. Ora, però, anche il Milan sta valutando il suo possibile acquisto, secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter.

“C’era uno scout del Milan a seguire Torino–Empoli per monitorare Tommaso Pobega (che vorrebbe tornare al Milan la prossima estate per restarvi) e Bremer (anche Inter e Napoli sono interessate a lui)”, scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport, sottolineando come il centrale brasiliano sia desideratissimo dai top club della serie A.

Inter e Napoli pensavano a Bremer per la prossima stagione, il Milan punterebbe invece a prenderlo subito anche per rimediare all’infortunio occorso a Simon Kjaer. Un’idea che ai tifosi rossoneri piace parecchio.

I tifosi sognano il brasiliano in coppia con Tomori

“Abbiamo bisogno di Bremer. Immaginate Bremer e Tomori come centrali di difesa: sarebbe il miglior ‘muro’ in Europa”, scrive René sperando nel colpo da parte di Paolo Maldini. “Paolo prendi Bremer, per favore”, scrive Loco rivolgendosi direttamente al dirigente rossonero.

“Pobega deve tornare per forza, se vicino ci mettessimo pure Bremer non sarebbe male”, aggiunge Filippo. “Inserire Bremer al posto di Romagnoli sarebbe un passo in avanti”, il parere di Success.

