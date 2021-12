Milan, altro che Caldara: colpo a sorpresa di Maldini per la difesa

14-12-2021 13:29

Dopo l’infortunio di Simon Kjaer il Milan ha assoluto bisogno di ingaggiare un difensore centrale nel prossimo calciomercato di gennaio. L’ipotesi del ritorno di Mattia Caldara in rossonero è quella più battuta dalla stampa nelle ultime ore, tuttavia secondo il Corriere della Sera Paolo Maldini starebbe vagliando anche altre possibili soluzioni.

Botman il colpo a sorpresa di Maldini

Il dirigente rossonero, in particolare, sarebbe al lavoro per portare al Milan un profilo in linea con quella che è la filosofia del nuovo corso milanista, ovvero un centrale giovane, di prospettiva e dall’ingaggio non elevato. All’identikit corrisponde Sven Botman, difensore olandese di proprietà del Lille.

Classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, Botman è passato nell’estate del 2020 al club francese per 8 milioni di euro, diventandone subito titolare. Alto 195 cm, fisicamente possente, l’olandese è un mancino tecnicamente interessante, abile nel far ripartire la manovra: insieme a Tomori, dunque, comporrebbe una coppia interessante per il Milan.

Il problema è il costo del cartellino: la sua valutazione è schizzata sopra i 25 milioni di euro, inoltre il contratto col Lille è ancora lontano dalla scadenza (fissata nel 2025). Maldini, dunque, dovrà lavorare ai fianchi il club francese per convincere a cedere Botman.

Tifosi milanisti scettici sull’olandese

Intanto i tifosi milanisti risultano piuttosto scettici. “Botman piace al Milan fino a quando non sapranno il prezzo, dopodiché verrà fuori che ‘il milan non è mai stato interessato al calciatore’”, scrive Simone su Facebook.

“Prendiamolo subito”, chiede Tommaso, ma la sua resta una voce isolata. “Adesso va di moda questo, bah…”, scrive Jonathan. “Se Maldini vuole un Milan forte e competitivo deve prendere Bremer”, il parere di Emanuela. “Botman del Lille? Tanto alla fine lo sappiamo che arriva Caldara!”, la chiusura di Michele.

