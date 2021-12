Lapadula trascina il Benevento, rimonta vincente della Cremonese

10-12-2021 22:25

La 17ª giornata di Serie B si è aperta con due anticipi che hanno riguardato l’alta classifica .

Nel match delle 18 la Cremonese ha piegato per 3-2 il Crotone centrando la seconda vittoria consecutiva.

Ottavo successo complessivo del campionato dei grigiorossi, saliti a 29 punti. La squadra di Pecchia non vinceva in casa dal 2 ottobre contro la Ternana, partita alla quale sono seguiti quattro pareggi consecutivi in casa.

Affondano invece i calabresi di Pasquale Marino , al quinto ko consecutivo, settimo nelle ultime otto partite: i rossoblù restano fermi a 8 punti al terzultimo posto della classifica.

Il Crotone era andato in vantaggio al 4′ con un gol di Mirko Maric, ma la Cremonese ha ribaltato il risultato a partire dal finale del primo tempo: il pareggio è stato siglato da Nicolò Fagioli al 39′, di Luca Strizzolo il gol del vantaggio al 50′, mentre Luca Zanimacchia ha triplicato al 73′. Inutile il rigore trasformato all’83’ da Ahmed Benali.

In serata al “Liberati” il Benevento ha invece centrato la terza vittoria consecutiva, battendo per 2-0 la Ternana : a trascinare la squadra di Fabio Caserta, salita momentaneamente al secondo posto alla pari del Lecce con 31 punti, è stata una doppietta del solito Gianluca Lapadula , a segno al 23′ e su rigore al 42′ del primo tempo: con questa doppietta l’attaccante peruviano ha raggiunto il leccese Gabriel Strefezza in testa alla classifica marcatori del campionato con 9 reti.

