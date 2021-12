Crotone, Kargbo: "Cerco il gol a Cremona"

06-12-2021 22:12

L’attaccante del Crotone Augustus Kargbo spera nel riscatto dei pitagorici a Cremona: “Dobbiamo andare là con la rabbia giusta, cattiveria e concretezza per ottenere i tre punti in trasferta. In queste ultime due gare abbiamo giocato bene, ma ci sono mancati i punti. Ci sta mancando anche un po’ di fortuna perché si vede che la squadra lotta e cerca di vincere, anche contro la SPAL abbiamo avuto tante occasioni”.

“Personalmente sto cercando di migliorare e grazie a Dio è arrivato il gol che serve per prendere fiduccia. Ora ci vuole continuità per aiutare la squadra e ottenere quei punti che in questo momento ci servono”.

OMNISPORT