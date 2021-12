Cremonese, Pecchia: "Le vittorie servono tutte"

03-12-2021 14:14

In piena corsa playoff, la Cremonese dopo il pareggio casalingo colto contro il Frosinone di Fabio Grosso, vuole tornare a fare i tre punti.

Il prossimo turno vedrà la squadra di Mister Pecchia impegnata sul temibile campo del Cosenza. “Per come si sono ritrovati a lavorare quest’estate non era semplice costruire una squadra, hanno subito qualcosa a settembre ma poi si sono ripresi. Dei 15 punti in classifica 13 li hanno raccolti in casa, a dimostrazione di quello di cui sono capaci». Il mister prosegue: «L’ambiente sicuramente inciderà sulla loro squadra, che si sente sicura e forte tra le proprie mura. A Monza ha subito solo nella parte iniziale, a Parma ha fatto una grande gara. Sono comunque in salute, sanno fare bene le loro cose. Noi dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello, visto che la vittoria non è arrivata”. Queste le parole del tecnico lombardo alla vigilia del match contro i calabresi che sono in serie negativa da ben cinque match.

La Cremonese al momento vanta una buona classifica, ma Pecchia guarda avanti: “Le vittorie servono tutte, che arrivino contro una che è nelle prime posizioni o meno, conta sempre giocare per i tre punti che permettono di fare i veri salti – spiega Pecchia -. La squadra deve giocare sempre per il massimo, i dati non sono dei migliori in questo senso perché le vittorie sono poche, dobbiamo continuare a lavorare su questo tipo di atteggiamento. Ecco perché mi arrabbio quando la squadra ha raccolto meno di quanto seminato, perché a volte i nostri avversari con meno hanno raccolto di più”

Infine anche due parole sugli arbitri: “Ci sono alti e bassi, bisogna accettarli. Io contesto solo quando non si utilizza lo stesso metro di utilizzo, che nel corso di una gara non dovrebbe cambiare in maniera evidente. Ad esempio penso al mancato vantaggio di Alessandria, con Di Carmine pronto a ripartire”.

OMNISPORT