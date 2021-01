Milan, brusca frenata per un obiettivo rossonero

Il calciomercato, si sa, è imprevedibile. E imprevedibile è ancora l’indole dell’uomo, capace di cambiare idea da un secondo all’altro. Questo è proprio ciò che sta succedendo tra il Milan e Junior Firpo, terzino classe 1996 in forza al Barcellona, designato numero 1 dei rossoneri per prendere il posto di Andrea Conti, ceduto al Parma nella giornata di ieri.

I contatti tra le due società sono già ben avviati (si tratta per un prestito con diritto di riscatto), ma l’indecisione del giocatore rischia di far saltare tutto. Junior Firpo infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto tempo alla dirigenza di Barcellona e Milan prima di decidere del suo futuro. La compagna di Firpo, da quanto si apprende, avrebbe appena partorito all’ospedale di Barcellona, e dunque il giocatore non se la sentirebbe di abbandonare, così su due piedi, la Catalogna e la Spagna.

Una frenata che rischia di far saltare il piatto, in quano con soli 10 giorni di trattative rimasti, il Milan deve muoversi per coprirsi le spalle nel caso alla fine Junior Firpo decidesse di non partire nonostante, come lui stesso ha affermato, si senta davvero lusingato dell’interesse tecnico che i rossoneri hanno per lui.

OMNISPORT | 21-01-2021 18:17