Milan, brutte notizie: tegola Rebic, Tomori preoccupa Pioli

21-11-2021 15:10

Oltre la sconfitta anche la beffa. Dopo il primo match senza punti conquistati per il Milan, i rossoneri devono affrontare anche il problema infortuni. Tanti giocatori stanno passando dall’infermeria e Stefano Pioli avrebbe bisogno ora più che mai di tutti quanti.

Milan, il calendario prima della sosta natalizia

Nessun campanello d’allarme, il Milan resta una squadra competitiva che gioca bene a calcio e i risultati lo dimostrano. I rossoneri sono ancora primi in classifica, aspettando ovviamente Inter-Napoli. Il calendario prima delle vacanze di Natale però sarà proibitivo, con tanti match tra Champions e Serie A. I ragazzi di pioli affronteranno l’Atletico Madrid in settimana, il Liverpool a inizio dicembre e il Napoli il 19 del prossimo mese. In mezzo le sfide contro Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese ed Empoli.

Milan, tegola Rebic

Il passaggio del turno in Champions è complicato, così come il terzo posto del girone che garantirebbe l’Europa League. Tutto è però ancora aperto e il Milan ci crederà fino alla fine. L’emergenza infortuni è però il vero scoglio da superare per Pioli, anche perché non arrivano notizie confortanti. Ante Rebic, che come ha specificato il tecnico in conferenza ha saltato la Fiorentina per una fitta dopo un colpo di tacco, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Si rischia di riaverlo a disposizione nel 2022.

Milan, Pioli incrocia le dita per Tomori

Preoccupa anche la difesa. Per Tomori saranno decisivi i prossimi due giorni: il problema all’anca potrebbe tenerlo fuori dalla sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Procedono bene invece i recuperi di Calabria e Maignan, ma i rientri non sono proprio dietro l’angolo.

OMNISPORT