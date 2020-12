Milan, buone nuove per il rinnovo di Calhanoglu

Buone notizie in casa Milan.

Le buone nuove arrivano dall’incontro tra l’agente di Hakan Calhanoglu e la società rossonera per il contratto del numero 10 in scadenza il 30 giugno.

Le due parti, nei giorni scorsi, sembravano molto distanti ma oggi è andato tutto bene. “È stato un meeting positivo – ha detto Stipic in esclusiva a Tuttomercatoweb.com – siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan”.

L’intesa, di natura economica, potrebbe essere stata raggiunta a 4 milioni più bonus.

OMNISPORT | 16-12-2020 19:35