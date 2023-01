10-01-2023 12:41

Questa dovrebbe essere la settimana del rinnovo di Leao. In casa Milan c’è un moderato ottimismo anche se ancora vanno definiti i dettagli e spazzate vie le voci londinesi. Il Chelsea ha chiuso la trattativa per Badiashile, lavora su Enzo Fernandez e Joao Felix.

Milan, moderato ottimismo per Leao

In casa rossonera c’è quindi ottimismo per arrivare all’agognato rinnovo di Leao. Da Londra si dice come il Chelsea abbia infatti raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per Joao Felix. Si parla di un prestito oneroso da 11 milioni. Una pista che implicitamente chiuderebbe quella per Leao. La strada sarebbe così spianata per la dirigenza del Milan per determinare i dettagli e l’accordo per il rinnovo del portoghese.

È la settimana di Leao

Stando alle ultime in questa settimana dovrebbe essere risolto il tutto. Il Milan, intanto ha rinnovato Bennacer fino al 2027 a 4 milioni di euro più bonus a stagione (nel nuovo accordo resterò la clausola da 50 milioni di euro già presente nell’attuale contratto, ma sarà valida solo a partire dall’estate 2024). Ora quindi tutta l’attenzione è rivolta al numero 17. Secondo quanto riporta nell’edizione odierna di Tuttosport, non solo ci sono concrete speranze di ultimare l’accordo ma sarebbe arrivato a Milano tutto lo staff del calciatore. Per le prossime ore si attende anche l’avvocato Ted Dimvula con cui verrà fissato un nuovo incontro.

Le cifre del rinnovo tra Milan e Leao

I rossoneri sono pronti a offrire un super ingaggio. Si parla di 7-7,5 milioni di euro, bonus inclusi a stagione. Si dice che possa essere siglato un rinnovo ponte fino al 2025 per poi ripartire con un nuovo accordo. La situazione sembra si stia incanalando per il verso giusto ma finché la firma non viene apposta i dirigenti rossoneri non cantante vittoria per un giocatore cardine per il club e per Pioli che in questi mesi ha attirato l’attenzione di tanti club.