Milan: Caldara conteso da Bologna e Spezia

05-07-2022 11:51

Non rimarrà in maglia rossonera Mattia Caldara. Il difensore centrale non rientra nei piani del tecnico Pioli ed ecco che per lui si aprono due strade.

Nonostante la retrocessione in serie B del venezia, sua ultima squadra di appartenenza prima di tornare alla base a Milano, Caldara si è contraddistinto per aver giocato un campionato piuttosto positivo.

Adesso su di lui ci sono il Bologna che lo vorrebbe come vice Medel e lo Spezia che ha necessità di rinforzare il reparto difensivo. Nel frattempo Mattia Caldara ha risposto presente alla chiamata del Milan e si sta allenando ogni giorno a Milanello, anche se con le valige già pronte per partire verso una nuova destinazione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE