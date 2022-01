Milan: c’è distanza per Kulusevski, e manca ancora il difensore

28-01-2022 14:09

Il Milan ha annunciato ieri il colpo Marko Lazetic, attaccante classe 2004 ex Stella Rossa. Un colpo in prospettiva, che almeno smuove un po’ il mercato del Milan, anche se Maldini e Massara sono impegnati ancora nella ricerca di un colpo in difesa. Senza contare, poi, che l’ipotesi Kulusevski dalla Juventus al momento non convince.

Milan, nell’operazione Kulusevski non convincono i costi

È stata una delle bombe di mercato della giornata di ieri. La Juventus ha necessità di fare cassa dopo il colpo Vlahovic, e Kulusevski è uno dei principali indiziati a lasciare Torino. I bianconeri sono arrivati addirittura a offrire lo svedese al Milan, appunto in cerca di rinforzi di livello.

L’iniziale proposta della Juve era un prestito biennale oneroso da 5 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato in 35 milioni. Dal canto suo, il Milan sarebbe interessato al giocatore, ma il prezzo è giudicato eccessivo al momento per le casse rossonere. Sarebbe una destinazione ottima per lo svedese, che lavorerebbe co un tecnico davvero bravo nel far crescere i giocatori. Al momento però, si registra parecchia freddezza.

Milan, si guarda un altro attaccante: occhi su Noa Lang

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta l’interesse, per giugno, per Noa Lang del Bruges. Calciatore polivalente con un ottimo destro, è un jolly d’attacco che potrebbe davvero fare il caso di Stefano Pioli. Classe 1999, Massara lo segue da più di un anno, e avrebbe anche incontrato i suoi agenti, quelli della Wasserman, in due occasioni presso la sede di ‘Casa Milan’.

La sua valutazione al momento è di 25 milioni di euro, forse troppi, senza contare la spaventosa concorrenza estera. Sul giovane olandese ci sono infatti anche Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund. Ma, per il suo entourage, l’opzione Milan è la più gradita per una crescita più graduale e morbida, e soprattutto con un posto da titolare quasi sicuro rispetto che in altri lidi.

Milan, continua il casting per la difesa

Scarseggiano i nomi di rilievo per la retroguardia del Milan per gennaio. Se per giugno è stato ormai impostato l’assalto al grande colpo Sven Botman, in questi giorni Maldini e Massara sono impegnati nel regalare a Pioli un centrale per la seconda parte di stagione. La questione inizia a essere spinosa, data una caccia che continua infruttuosa dai primi giorni di gennaio.

Si continua con Malick Thiaw, che è l’obiettivo più concreto, ma la distanza con lo Schalke 04 resta e non accenna a ridursi. Le alternative al momento sono il classe 2002 Maxime Esteve del Montpellier e Mattia Viti dell’Empoli.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT