Milan c'è l'addio a Laxalt: il difensore firma per la Dinamo Mosca

Giornate importanti per il mercato del Milan, soprattutto a livello di uscite. Oltre ai mancati rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, passati rispettivamente al PSG e al’Inter, il club rossonero ha definito la cessione di un giocatore che ormai da tempo non rientrava nel progetto tecnico. Si tratta di Diego Laxalt, passato a titolo definitivo alla Dinamo Mosca.

Una cessione comunicata ufficialmente, attraverso i canali social del club: Termina dunque l’avventura al Milan di Laxalt, arrivato in rossonero nell’estate del 2018 dopo tre stagioni e mezzo vissute con il Genoa. In rossonero non ha trovato grosso spazio, collezionando in totale 35 presenze e venendo girato in prestito prima al Torino e poi al Celtic.

OMNISPORT | 22-06-2021 17:36