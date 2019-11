Milan: c'è l'alternativa a Ibrahimovic e arriva da Madrid

Il Milan è a caccia di un rinforzo offensivo. Il popolo rossonero sta aspettando, a braccia aperte, Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne attaccante svedese è considerato l’uomo giusto per scuotere l’ambiente e rilanciare la squadra si Stefano Pioli.

Dopo aver acquistato diverse azioni del club svedese dell’Hammarby (con tanto di forte reazione dei tifosi del Malmoe), Zlatan Ibrahimovic sta riflettendo sul futuro, cercando di capire quale sia la proposta migliore. Il Milan sarebbe in pole position.

La trattativa sarebbe a buon punto, anche se ci sarebbe ancora una certa distanza a livello di accordi economici. Mino Raiola, agente dello svedese, punta ad un contratto importante, a tre milioni di euro netti per sei mesi. I rossoneri non vorrebbero andare oltre ai due.

Non dovesse arrivare la classica fumata bianca, il Milan avrebbe comunque delle piste alternative. La più fresca porterebbe ad un attaccante del Real Madrid, ovvero Luka Jovic. Il 21enne serbo, costato ai blancos circa 60 milioni di euro, potrebbe arrivare in prestito (non ha spazio al Real Madrid).

Luka Jovic ma non solo. Sempre al Real Madrid c’è un certo Mariano Diaz, altro attaccante che fatica a trovare spazio con Zinedine Zidane. Attenzione anche alla pista Mario Mandzukic, giocatore molto apprezzato dal Milan.

Tante opzioni anche se, alla fine, l’obiettivo numero uno resta Zlatan Ibrahimovic. Il fascino dello svedese è decisamente superiore a quello di tutte le alternative. Da qui la decisione di aspettare e sperare che arrivi la fumata bianca, con l’aiuto di Mino Raiola.

Intanto, sul fronte cessioni, il Milan sta cercando di capire chi potrebbe partire a gennaio. Fabio Borini è uno dei candidati a fare le valigie. Le prossime settimane saranno decisive anche per Frank Kessié e Krzysztof Piatek.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 09:53