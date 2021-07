Milan, chi tira i rigori? Kessié specifica: "Ibra prima scelta"

Si avvicina a grandi passi la nuova stagione. Il 2021/2022 è alle porte, al via tre poco meno di un mese per le squadre di Serie A. Tra queste il Milan, riuscito a tornare in Champions League dopo anni di attesa grazie ad un fuoriclasse come Ibrahimovic e diversi campioni, da Donnarumma e Calhanoglu, ora non più rossoneri, a Franck Kessiè.

L’ivoriano, impegnato alle Olimpiadi con la maglia della Costa d’Avorio, è deciso a rimanere al Milan e contribuire come nella passata stagione, nella quale, grazie ai calci di rigore, ha chiuso l’annata con tredici reti. Undici goal, due errori dal dischetto.

Sarà dunque Kessiè il tiratore dagli undici metri nel 2021/2022? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Atalanta ha evidenziato come Ibrahimovic sia ancora in cima alla lista: “La prima scelta tocca a lui. È un attaccante, ha bisogno di far goal come io di correre. Quindi, se lui vuole batterli, va bene così. Se invece non se la sente, allora non mi tiro indietro…”.

Se Kessiè ha sbagliato due dei tredici rigori nella passata annata, Ibrahimovic ha decisamente avuto una media inferiore rispetto al compagno di squadra: su sette penalty, ben quattro non hanno avuto l’effetto desiderato, tre sì.

Nonostante la maggior capacità realizzativa dal dischetto messa in mostra nel 2020/2021, Ibrahimovic rimarrà comunque la prima scelta: Kessiè sarà comunque in prima linea in caso di assenza da parte del fuoriclasse nordico. I tifosi del Milan, così i fanta-allenatori, osservano con attenzione.

OMNISPORT | 26-07-2021 21:19