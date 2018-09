Milan, clamoroso sorpasso per Federico Chiesa

Tutti pazzi per Federico Chiesa. La prestazione del ventenne della Fiorentina contro la Polonia ha aumentato l'interesse nei confronti del figlio d'arte, che molti indicano come l'unico potenziale fuoriclasse di un movimento calcistico sempre più povero di talenti. L'immancabile Juventus è sulle tracce del giocatore ormai da anni: già in passato Marotta aveva tentato un approccio ma era stato subito respinto dai Della Valle.

Inoltre papà Enrico non vede di buon occhio il passaggio immediato in una big di livello mondiale, a causa della forte concorrenza a cui andrebbe incontro il figlio che invece ha bisogno di giocare e crescere con continuità. L'obiettivo è quindi quello di allungare il contratto di un anno con la Fiorentina, elevando l'ingaggio.

La Vecchia Signora resta per ora alla finestra, come altre due big del calcio europeo come Real Madrid e Manchester City: a farsi sotto sono quindi le due milanesi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe superato l'Inter nella corsa al giocatore. "I rossoneri – scrive la rosea -, agli occhi della famiglia Chiesa, oggi danno garanzie superiori per quanto riguarda la voglia di crescere e di tornare in tempi rapidi competitivi sia in Italia sia in Europa".

Intanto si moltiplicano gli appelli al commissario tecnico Roberto Mancini, che contro il Portogallo potrebbe schierare titolare il giocatore viola dopo il flop degli Azzurri a Bologna contro la Polonia. Anche il ct sembra essersi finalmente deciso: "Ha fatto bene quando è entrato, ha quelle qualità che gli altri esterni non hanno. Ad esempio lo strappo in velocità. Sta migliorando, è un ragazzo ancora giovane e potrà fare sempre meglio. Ci sono tanti ragazzi bravi, Federico ha dimostrato di essere uno di questi, entrando con grande personalità nel secondo tempo", ha detto lodando l'impatto dell'attaccante esterno dei gigliati sul match.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 10:55