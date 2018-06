Milan: Commisso-Li, accordo in vista

Commisso è nuovamente in corsa per l'acquisto del Milan. Dopo il brusco rallentamento, nei giorni scorsi, della trattativa (si è arrivati anche alla concreta possibilità di veder saltare il tutto), le due parti in causa sarebbero nuovamente tornate a parlarsi. Yonghong Li, pressato da più fronti, starebbe seriamente pensando di cedere il club all'italo/americano e, di fatto, pensare più al bene del club che ai propri interessi personali da imprenditore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe anche chiara la proposta dell'attuale patron dei NY Cosmos e possibile nuovo proprietario della società rossonera. Commisso sarebbe pronto a versare i 32 milioni di euro al fondo Elliott. Contestualmente, copertura dell'intero debito con il fondo di Singer, vale a dire circa 380 milioni di euro. A chiudere l'offerta, 150 milioni di euro per la "gestione" del club. Tanti milioni per prendere, immediatamente, il controllo del Diavolo.

A Mr. Li verrebbe lasciata una quota importante, pari al 30% del totale. Si vocifera di una possibile soluzione che potrebbe fare la felicità di Yonghong Li. L’attuale patron rossonero diventerebbe il responsabile della gestione del marchio Milan e dei relativi affari in terra cinese. Il desiderio di Commisso (e del popolo rossonero) sarebbe quello di arrivare alla classica fumata bianca il prima possibile, così da presentarsi al Tas di Losanna con le carte in regola per provare a ribaltare la sentenza Uefa e vedere, nella stagione 2018/2019, il Milan in Europa League. Sono attese novità nel giro di poco tempo. Commisso sta cercando l’affondo decisivo.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 09:00