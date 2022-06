Milan, Costacurta: "Immagino che Maldini firmerà presto"

26-06-2022 17:18

I contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara non sono ancora stati rinnovati e scadranno presto, il 30 giugno. Ma Alessandro Costacurta è convinto che il prolungamento arriverà presto. L’ex difensore non si immagina un Milan senza il suo vecchio capitano.

Ne ha parlato a TMW: “Spero di portargli in regalo la firma per il nuovo contratto. Non riesco a immaginare un Milan senza Maldini, non credo che siano dei deficienti. Quindi immagino che appena si potrà Paolo firmerà – ha spiegato Costacurta -. Non mi pongo neanche il problema. Un cambio radicale di strategia sarebbe dannoso. Il budget limitato porta ad avere molte idee, non sono preoccupato”.