Milan: dalla Francia l'alternativa a Meite, i tifosi si schierano

Difensore centrale e attaccante restano le priorità di mercato del Milan per gennaio, tuttavia Paolo Maldini vorrebbe mettere a disposizione di Stefano Pioli anche un centrocampista con fisico e capacità di interdizione da utilizzare come alternativa a Franck Kessie.

Il piano per il centrocampista

Il budget a disposizione del Milan per questa operazione, però, non è altissimo, tuttavia Maldini pare avere le idee chiare su come muoversi. Lo spiega Nicolò Schira, che su Twitter fa il punto della situazione e indica quello che potrebbe essere l’obiettivo dei rossoneri per il centrocampo.

“Oltre al difensore centrale (priorità) – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – il Milan lavora per un mediano per completare rosa. Rossoneri preferiscono spendere solo per un giovane di sicuro avvenire (piace Konè del Tolosa). Altrimenti investimento in estate e a gennaio innesto in prestito (tipo Meitè del Torino)”.

Il centrocampista granata potrebbe infatti essere inserito piuttosto facilmente in uno scambio con Rade Krunic, giocatore che nel 4-2-3-1 di Pioli stenta a trovare una collocazione tattica e che invece potrebbe fare molto comodo al Torino, in cerca di giocatori di qualità in mediana.

I tifosi vogliono Konè

Tuttavia nella testa di Maldini è Kouadio Konè il vero obiettivo. Parliamo di un centrocampista francese classe 2001 che dopo aver assaggiato la Ligue 1 nella passata stagione è diventato un punto fermo del Tolosa in Ligue 2: ha fisico, personalità e senso della posizione, inoltre rientra nei parametri dettati dalla proprietà.

E molti tifosi milanisti preferiscono Konè a Meitè. “Konè ok ma con quali soldi Nico?”, si chiede iLamecus nei commenti al tweet del giornalista. “Meglio Konè – aggiunge Fanta – Meità cosa che è un morto vivente…”. Joh, invece, vorrebbe entrambi in un piano d’azione più ampio: “Evitino altre figuracce e in difesa chiudano per Simakan che è il più forte di tutti… blocchino Konè che è un fenomeno e portino anche Meitè. Krunic non può circolare nel Milan”. Rwondo concorda: “Simakan buono e Konè buono per non far più vedere il campo a Krunic. Poi serve solo un attaccante. Forza MaldinI!”.

SPORTEVAI | 03-01-2021 12:45