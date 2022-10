07-10-2022 12:45

Rialzarsi immediatamente dopo la pesante sconfitta con il Chelsea in Champions League, battere la Juventus e riprendere la corsa scudetto. Questi gli obiettivi che Stefano Pioli ha fissato per il Milan nella conferenza stampa tenuta oggi, alla vigilia della gara con i bianconeri di domani a San Siro.

Pioli bacchetta il Milan

Pioli ha ammesso le difficoltà dei rossoneri a Londra, spiegando che la squadra è pronta a trasformare la delusione in rabbia per la gara di domani contro la Juve. “Non abbiamo giocato come sappiamo – le parole del tecnico -. Siamo tutti responsabili, io in primis, per mercoledì e c’è in noi tutta la voglia e la determinazione per far meglio di come abbiamo giocato a Londra”.

Ma sono state soprattutto le parole di Pioli su Charles De Ketelaere a causare le reazioni sui social network dei tifosi del Milan. Il tecnico ha infatti difeso il trequartista belga, protagonista di una prestazione deludente col Chelsea e ancora a secco di gol in campionato.

Milan, Pioli difende De Ketelaere

“Charles ha davanti a sé un grande futuro. Io sono soddisfatto di quello che sta facendo”, ha dichiarato Pioli, che poi ha ricordato come altri giocatori del Milan, dopo un inizio balbettante in rossonero, siano diventati fondamentali per la sua squadra. “Molti criticavano Leao o Tonali negli passati. De Ketelaere è un giocatore di talento che ha bisogno di tempo, il percorso intrapreso è quello giusto”, le parole dell’allenatore.

I tifosi del Milan stanno con Pioli

Ai tifosi del Milan la difesa di De Ketelaere da parte di Pioli è piaciuta: sono tanti i supporter rossoneri a ritenere il belga un talento che merita di essere aspettato. “Il mister ha ragione, CDK lasciatelo in pace”, scrive su Facebook Cristina commentando le parole dell’allenatore. “Uscirà fuori col tempo, ne sono sicuro. Fiducia in Charles!”, aggiunge Luca.

“De Ketelaere è un gran bel giocatore, ma non è per tutti capirlo… Fa bene Pioli a difenderlo”, il parere di Gabriele. “Vedrai se non battiamo la Juve come massacreranno il ragazzo… Giusto difenderlo ora, ma se domani non si vince non sarà facile”, scrive Massimo ricordando l’impegno duro di domani.

SuperC, invece, si schiera totalmente con Pioli: “Non so se De Ketelaere diventerà un grande giocatore, ma come investimento ha bisogno di giocare e della fiducia di tutti…”.