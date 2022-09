Milan: De Ketelaere non segna più ma i tifosi lo aspettano e lo difendono

25-09-2022 09:48

L’ultimo suo gol risale al 1 aprile scorso, era la penultima giornata della Regular Season del campionato belga (Beerschot-Bruges 1-3). Da allora Charles De Ketelaere ha alternato partite belle ad altre meno belle ma il gol non l’ha visto più. Per un giocatore che, forse con troppa precipitazione, era stato paragonato al primo Kakà non sono numeri confortanti. Il Milan si aspetta di più dal talento belga e ora corre ai ripari.

Pioli pensa a come sfruttare meglio De Ketelaere

Il tecnico rossonero Pioli sta infatti studiando come accenderlo per il Milan. Secondo la Gazzetta la prima cosa che farà Pioli sarà quella di continuare a dargli minuti e continuità: i 50 minuti di media a partita nelle prime 9 partite aumenteranno considerevolmente, perché più tempo in campo significa più confidenza con compagni e automatismi di gioco. La seconda mossa del mister, la più significativa, sarà quella di avvicinarlo alla porta avversaria in appoggio alla punta.

Per Gullit De Ketelaere deve solo adattarsi al calcio italiano

Non è preoccupato Ruud Gullit. L’ex stella del Milan alla Gazzetta elogia il talento belga: “Non ha paura, ha la mentalità giusta e l’aveva già fatto vedere a Bruges. Gioca libero e questo è importante. Deve ancora un po’ adattarsi al calcio italiano”.

Lui stesso comunque sa di dover fare di più come ha confessato al portale belga Hln.be: “Cerco di non pensare troppo alla pressione, cerco solo di fare del mio meglio. So di avere ancora molto da imparare, so cosa posso fare e cerco di migliorare il più possibile. Voglio aiutare la squadra. Il gol è qualcosa su cui sto lavorando”

“Entro in ogni partita con l’idea di essere importante, facendo gol e fornendo assist, ma non voglio nemmeno attribuirgli troppa importanza. Quando viene naturalmente, diventa più facile. Ma è normale che sia nella mia testa: ogni calciatore vuole segnare ed essere importante. Non è che ora sia triste perché non ha ancora funzionato, ma spero di segnare presto”.

I tifosi del Milan difendono De Ketelaere

Fioccano le reazioni sui social: “Perchè Vlahovic non segna? perchè Immobile non segna in nazionale? Perchè Lukaku al Chelsea… perchè CDK… Perchè semplicemente alcuni giocatori non rendono con cerri progetti di gioco e non è sempre colpa del giocatore” oppure: “Facciamogli tirare i rigori cosi magari un gol lo fa”

C’è chi osserva: “Però le partite bisogna vederle bene, non vale se le vedi con il televisore capovolto” e ancora: “Tra l’altro ha ben 2 gol annullati (Udinese e Sampdoria)” e infine: “Segna contro la Juve e col Chelsea tranquilli”.