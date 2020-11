Milan, Di Marzio svela i retroscena: ma sui social è polemica

Ore calde, settimane decisive ma soprattutto tifosi in ansia. La trattativa del Milan per il rinnovo di Gigio Donnarumma si sta prolungando da molto tempo tenendo i fan rossoneri in tensione. Il numero 99 infatti, attraverso il suo procuratore Mino Raiola, chiede uno stipendio top e il club cerca di non sforare i limiti di spesa, rendendo la trattativa decisamente complicata.

Il punto sulla trattativa

A fare il punto sulla situazione relativa al portiere ci pensa il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio: “L’accordo che lega al momento il portiere classe 1999 al Milan terminerà infatti a fine stagione: Maldini non ha intenzione di lasciarsi scappare il numero 1 della nazionale e ha comunicato al procuratore del giocatore che già nei prossimi giorni avanzerà una nuova dettagliata offerta per prolungare il contratto di Gigio”.

Stando a quanto sostiene Di Marzio, la trattativa potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana con il club che comunicherà all’agente del giocatore fino a che punto è intenzionato a spingersi pur di trattenerlo a Milan. Il club parte da un ingaggio simile a quello attuale con prolungamento di tre-quattro anni, mentre il giocatore vorrebbe anche un aumento.

La reazione dei social

Sul web i tifosi milanisti seguono da vicino una vicenda che resta in piedi da diversi mesi e che andrebbe risolta quanto prima. Da febbraio, ma è difficile che accada, Donnarumma potrebbe infatti firmare con una nuova squadra in vista della stagione successiva senza che al Milan venga riconosciuto alcun indennizzo. Una situazione dunque che crea tensione e preoccupazione.

“E’ da una settimana che la trattativa per il rinnovo dovrebbe entrare nel vivo la prossima settimana”, fa notare un tifoso. Mentre Marco sostiene che il prolungamento sia troppo breve: “Ma perché 3/4 anni di rinnovo e non 5? Tra un anno e mezzo siamo ancora in ballo”, e arriva la replica di Alessandro: “Non essendo una scienza esatta il calcio, è inutile fare 6 anni di contratto a 8 milioni di euro. In sei anni può succedere di tutto, attualmente è un fenomeno però nel ruolo di portiere non è un errore muoversi in questo modo”.

SPORTEVAI | 20-11-2020 10:17