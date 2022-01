30-01-2022 14:43

Il Milan femminile ha ipotecato il passaggio del turno avendo vinto 4-1 a Bogliasco contro la Sampdoria. Le semifinali sono vicinissime, il ritorno si giocherà il 12 febbraio al Vismara. Reti di Guagni al 6′, pareggio di Rincon su rigore al 13′, al 35′ nuovo vantaggio per le rossonere con Piemonte. Al 65′ tris dal dischetto per Thomas, chiude in recupero Grimshaw.

OMNISPORT