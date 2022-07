31-07-2022 14:43

Il Milan ha quasi chiuso l’acquisto di Charles De Ketelaere che arriverà a Milanello per 36 milioni di euro bonus compresi. Il trequartista però non completa la rosa, alla quale manca ancora un difensore e un centrocampista.

Se per il difensore ci si sta muovendo, per il centrocampo la situazione è più complicata, data che molti obiettivi sono ormai sfumati. Tuttavia, oggi spunta fuori un nuovo nome, già sondato in realtà in passato.

Rimane fiducia per Renato Sanches, ma il ragazzo preferisce il PSG

Nonostante tutto il tempo che è passato, non si è ancora chiusa la porta per Renato Sanches, centrocampista classe 1997 in forza al Lille. È lui, da mesi, il preferito per prendere il posto di Franck Kessie, volato a parametro zero al Barcellona.

Maldini e Massara, scrive Tuttosport, hanno l’accordo col Lille, sulla base di 10-12 milioni di euro bonus compresi, ma manca l’accordo col calciatore, che al momento preferisce il PSG per via del più alto stipendio che andrebbe a percepire.

Il Milan non può spingere più di tanto su questo aspetto, e dunque la volontà del ragazzo sarà decisivo, come sarà decisivo l’eventuale rilancio dei parigini.

Milan, Tanguy Ndombele torna a essere l’alternativa al portoghese

Il punto è che al Milan serve un giocatore con le caratteristiche di Kessie, cosa che al momento manca tra i mediani rossoneri. Un giocatore fisico, dinamico e di rottura, ma che abbia anche la capacità di avanzare palla al piede e di accompagnare l’azione offensiva, dunque garantendo anche una buona dose di gol e assist.

Come scrive pianetamilan.com, il nome è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese classe ’96, in uscita dal Tottenham di Antonio Conte.

Nella scorsa stagione, Ndombele era stato prestato al Lione, formazione nella quale militava prima di essere stato acquistato dallo Tottenham, nel 2019, per ben 60 milioni di euro.

Il suo contratto scade nel 2025 e costa circa 30 milioni di euro, ma gli Spurs potrebbe decidere di privarsene a un prezzo inferiore. Al momento il problema è l’ingaggio di 12,5 milioni di euro, troppo elevato anche sfruttando il Decreto Crescita.

Sono attese novità, Ndombele è un nome che piace ma il preferito rimane Renato Sanches.