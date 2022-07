31-07-2022 11:36

E’ arrivato il grande giorno, per i tifosi rossoneri, dell’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan. Nei giorni scorsi il Bruges e i campioni d’Italia hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 21enne gioiellino belga.

Milan, oggi l’arrivo di De Ketelaere, domani visite mediche e firma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, De Ketelaere oggi arriverà a Milano, per poi effettuare domani le visite mediche e firmare un contratto quinquennale. L’accordo tra le due parti è stato raggiunto sulla cifra di 36 milioni di euro comprensivi di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo, che non voleva più stare nel club della sua città natale e voleva solo il Milan, non si è presentato al centro sportivo della squadra e non si è allenato con i suoi ormai ex compagni, riducendosi anche lo stipendio per favorire l’esito positivo della trattativa.

Milan, dopo il via libera del Bruges De Ketelaere è ormai rossonero

Ieri, dopo la sistemazione degli ultimi dettagli, è arrivato il via libera definitivo da parte dell’entourage del calciatore e del club belga. Nei giorni scorsi anche il suo tecnico Carl Hoefkens si era rassegnato all’inevitabile e aveva di fatto già salutato De Ketelaere.

“Per Charles non era più possibile dare tutto: ha detto che stava diventando troppo pesante questa situazione mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l’allenamento, quindi ha smesso di allenarsi con il gruppo”.

Milan, De Ketelaere il nuovo Kakà?

De Ketelaere quindi, dopo essere cresciuto nel Bruges, o meglio, Club Brugge, in cui ha giocato 120 partite e segnato 25 gol vincendo tre campionati e due Supercoppe nazionali, è quindi pronto a rinforzare la rosa del Milan. Per molti è un colpo da secondo scudetto consecutivo, per altri è addirittura il nuovo Kakà. Sarà davvero così? Chi vivrà vedrà, intanto i tifosi rossoneri sognano anche in prospettiva europea perché, malgrado la giovanissima età, il ragazzo ha già giocato 16 partite di Champions League segnando 2 gol.

