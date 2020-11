Milan, anche il vice di Pioli positivo: cosa succede ora in panchina

Oltre a Stefano Pioli , anche il vice allenatore del Milan , Giacomo Murelli , è risultato positivo al coronavirus. Come Pioli, anche Murelli sta bene e resta in isolamento nella propria abitazione (era già in quarantena preventiva perché lavora a stretto contatto con Pioli). Una notizia non di poco conto, giacché il club rossonero dovrà affidare ad un altro componente dello staff tecnico la panchina per la delicata trasferta di Napoli , in programma domenica prossima.

A comunicare la positività di Murelli è stata la stessa società meneghina, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli , in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare . Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a sostituire i due sulla panchina del Milan per la trasferta in Campania potrebbe essere Daniele Bonera , collaboratore tecnico dei rossoneri, in possesso del Patentino A, che gli permetterebbe di ricoprire, pro tempore, il ruolo di allenatore.

La notizia della positività di Murelli è arrivata a tre giorni da quella relativa a Stefano Pioli. Nella giornata di sabato il Milan aveva dovuto annullare la sessione d’allenamento , questa volta il club non ha specificato una timeline per capire come proseguire l’attività a Milanello in vista della sfida contro la squadra allenata dall’ex Rino Gattuso .

Con l’assenza dell’allenatore e del suo vice, sarà fondamentale il carisma di Zlatan Ibrahimovic in campo: un buon risultato in una partita complessa come quella contro il Napoli è fondamentale per mantenere intatte le ambizioni di alta classifica del club rossonero, e la personalità di Ibra potrebbe aiutare non poco in questo senso.

